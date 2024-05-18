7 مشروبات عشبيه تساهم في دعم صحة الكبد وتغسل الكلى وتنقي الدم من السموم!!

انت الأن تتابع خبر مشروبات عشبيه تساهم في دعم صحة الكبد وتغسل الكلى وتنقي الدم من السموم!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُظهر الدراسات الصحية التي نشرها موقع "odditycentral" أهمية الاعتناء بصحة الكلى والكبد، حيث تعمل الكلى على تصفية الدم من السموم والفضلات، مما يبرز الحاجة إلى الحفاظ على وظائفها الحيوية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المشروبات المفيدة التي تساهم في دعم صحة الكلى والكبد.

واشتهر شاي الهندباء

بكونه مصدراً غنياً بالفيتامينات A، B-C، C وD بالإضافة إلى الحديد والبوتاسيوم والزنك. الهندباء لها تأثير مدر للبول، وتساعد في عودة البوتاسيوم المفقود. تُستخدم عادة في الطب الأمريكي الأصلي لمعالجة مشاكل الكلى وكعلاج لالتهابات وحصوات الكلى. من الضروري استشارة الطبيب قبل استخدامه.

بالإضافة إلى ذلك،

يُعد عصير البنجر منظفاً ممتازاً للكلى والكبد، ويساعد في تقليل حموضة البول ويخفض خطر تكون حصوات الكلى.

وحسب المصادر النباتية،

يعمل شاي الزنجبيل على تقليل التهابات أمراض الكلى وطرد الكوليسترول الزائد في الدم. يُمكن تحضيره بسهولة بإضافة الزنجبيل إلى الماء الساخن ويُفضل تحليته بالعسل الأبيض لتحسين الطعم.

ويُعرف نبات القراص بخصائصه المدرة للبول وقدرته على مكافحة الالتهابات والبكتيريا في المسالك البولية. يُنصح باستهلاك كمية كافية من الماء مع شرب شاي القراص لتعزيز تأثيره المطهر.

أما عصير الليمون،

فيستخدم لتنظيف الكبد من الدهون ويساعد في إزالة الكالسيوم الذي قد يسبب تكون حصوات الكلى. عصير التوت البري مفيد أيضاً في علاج عدوى المثانة ويمنع حصوات الكلى.

وأخيراً