ابراج لن تبكي اعينهم والنحس والعيون راحت من عليهم مع دخول شهر مايو ماغي فرح تكشف عن الابراج الاكثر حظاً وسعادة ومالاً..!

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رياض - احمد صلاح - أطلقت ليلى عبداللطيف، الخبيرة الفلكية، تنبؤاتها للأبراج لعام 2024، مع تحديد توقعات مفصلة لكل برج على حدة. ابتداءً من برج الحمل

تنبأت بأن العام الجديد

سيجلب معه العديد من التغييرات الإيجابية مثل السفر والفرص العملية الجديدة، كما أشارت إلى تأثيرات كوكب جوبيتر الفعّالة في مارس، وهو ما سيمنح مواليد الحمل مكانة متميزة، خاصة في مجالات الأعمال.

فيما يتعلق ببرج الجوزاء

أوضحت عبداللطيف أن العام سيحمل تحديات بالرغم من بعض الانفراجات المتوقعة في مارس، مشيرةً إلى تحديات معينة قد يجدها مواليد هذا البرج في طريقهم نظرًا لتأثيرات ساتورن. أما برج الأسد، فسيشهد عامًا ملئ بالمغامرات والفرص الجديدة التي ستعزز من إحساسهم بالحب والعمل على حد سواء.

وفي الجانب الرومانسي

تتوقع ليلى عامًا استثنائيًا لمواليد برج الحمل، بالاضافة إلى إمكانية وقوعهم في حب جديد. ومع ذلك، نصحتهم بالاعتناء بصحتهم للاستفادة من هذه الفترة المواتية. دخول أكتوبر ونوفمبر سيكون الأفضل لهم على الصعيد الشخصي والمهني.

تركز تحليلات عبداللطيف أيضًا على برجي العذراء والميزان

حيث تنبأت بسنة حافلة بالتحديات للميزان بينما تبدو الأمور أفضل بكثير للعذراء من مارس إلى مايو. أما برج العقرب، فيجب عليه توخي الحذر من التعاملات المالية غير المدروسة. وسيجد برج الجدي فرصًا للتقدم المهني والمالي وسط تحسن ملحوظ في العلاقات العاطفية والصحة عمومًا.

وبالتالي،