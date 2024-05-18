انت الأن تتابع خبر لو معاكي نصف كوب زيت بس هتعملي لولادك بسكويت التمر الهش بيذوب في الفم.. احلى وارخص من الجاهز كمان ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الحلويات التقليدية مثل بسكويت التمر خياراً مفضلاً لدى الكثيرين حول العالم، وذلك لطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية. يمكن تحضير بسكويت التمر بعدة طرق، منها باستخدام الزيت أو الزبدة أو السمن، حسب الرغبة.

بالنسبة لطريقة تحضير بسكويت التمر بالزيت

تشمل المقادير الرئيسية كوبين ونصف من الدقيق، نصف كوب من زيت الذرة، وكوب من التمر، إضافة إلى مكونات أخرى تعزز من نكهته كاليانسون والفانيليا وحبات السمسم للزينة. يستهل التحضير بمزج مكونات العجينة والحشوة بشكل منفصل، ثم تشكل العجينة وتحشى بالتمر قبل خبزها في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

أما بسكويت التمر بالزبدة

فيتميز بمكوناته البسيطة التي تضم الدقيق، التمر، الزبدة والسكر، إلى جانب البيض وعدة محسنات للعجين كالبيكنج باودر والصودا. يتم تحضير العجينة بمزج هذه المكونات بعد سلق التمر، وتُخبز أيضاً في فرن مسخن مسبقاً.

في النهاية

يُبرز تنوع طرق تحضير بسكويت التمر الثقافات المختلفة التي اعتمدت هذه الحلوى عبر العصور، حيث يتم تحضيره بطرق مختلفة تتناسب مع المكونات المتاحة والتفضيلات الشخصية، ما يجعل من بسكويت التمر خياراً رائعاً للتحلية في مختلف المناسبات.تبدأ عملية تحضير بسكويت التمر بتسخين السمن في قدر على نار متوسطة حيث يتم إضافة التمر إلى السمن وتقليبه حتى يلين. يضاف الماء الدافئ لتحريك الخليط حتى تتجانس المكونات، وبعد ذلك يرفع القدر عن النار ليبرد المزيج قليلاً. يتم ثم إضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح والقرفة ويعجن الخليط للحصول على عجينة طرية. تغطى العجينة وتوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، تشكل العجينة إلى كرات صغيرة وترص على صينية مغطاة بورق زبدة، ثم تدخل الصينية الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتخبز لمدة 15-20 دقيقة حتى الحصول على اللون الذهبي المطلوب.

بالإضافة إلى ذلك

يتم تحضير بسكويت التمر بالسمسم عبر خلط المكونات التي تشمل الدقيق، النشا، الحليب البودرة، السكر والزيت النباتي، والبيض، والبيكنج بودر، والفانيليا، والملح. تفرد العجينة وتقطع إلى دوائر صغيرة توضع فوقها الحشوة المكونة من التمر المفروم والزيت والقرفة. تلف العجينة على الحشوة وتخبز في الفرن المسخن على نفس الدرجة للحصول على بسكويت ذهبي اللون.

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