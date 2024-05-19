انت الأن تتابع خبر طريقة بديله للكراتين! وصفة طبيعية قوية هتخلي شعرك حرير في أقل وقت! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرشح خبراء الجلدية للنساء استخدام المكونات الطبيعية للعناية بالشعر وتحقيق نعومته المثالية، حيث يشددون على أهمية تجنب المواد الكيميائية التي قد تضر بفروة الرأس. في هذا السياق، تم التأكيد على فوائد وصفات تستخدم زيوت طبيعية ومكونات خالية من الكيماويات لتنعيم الشعر وحمايته من التلف والتساقط.

من الوصفات المقترحة وصفةتتضمن مزيجًا

من زيت جوز الهند العسل، الفازلين، والنشا، حيث يتم خلط هذه المكونات جيدًا وتطبيقها على الشعر لمدة ساعتين قبل غسله بالطريقة المعتادة، مما يسهم في الحصول على شعر ناعم ومفرود.

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