انت الأن تتابع خبر تخلصي من الناموس نهائياً في الصيف: طرق طبيعية وسهلة لطرد الحشرات من المنزل دون الحاجة للمواد الكيماوية الضارة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من الأسر عن حلول فعّالة وآمنة لمكافحة الناموس داخل المنازل، وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي قد تساهم في القضاء على هذه المشكلة بشكل دائم.

وأوضحت المصادر أن زيت اللافندر

المعروف بخصائصه المرطبة للبشرة، يعمل أيضاً كطارد طبيعي للناموس. يمكن استخدامه عبر وضع قطرات منه على قماش وتوزيعها في أرجاء المنزل حيث يتواجد الناموس بكثرة.

كما يُشار إلى فاعلية الخل الأبيض كمرشح طبيعي