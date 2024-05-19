انت الأن تتابع خبر تخلصي من الناموس نهائياً في الصيف: طرق طبيعية وسهلة لطرد الحشرات من المنزل دون الحاجة للمواد الكيماوية الضارة.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من الأسر عن حلول فعّالة وآمنة لمكافحة الناموس داخل المنازل، وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي قد تساهم في القضاء على هذه المشكلة بشكل دائم.
وأوضحت المصادر أن زيت اللافندر
- المعروف بخصائصه المرطبة للبشرة، يعمل أيضاً كطارد طبيعي للناموس. يمكن استخدامه عبر وضع قطرات منه على قماش وتوزيعها في أرجاء المنزل حيث يتواجد الناموس بكثرة.
كما يُشار إلى فاعلية الخل الأبيض كمرشح طبيعي
- حيث يمكن خلطه بالماء بنسبة 1:1 ورشه في الأماكن المعرضة لتواجد الناموس. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الشموع العطرية كشمع الزنبق والباتشولي وسيلة مفيدة في التخلص من الناموس، خاصة إذا تم إشعالها بالمناطق التي يقضي فيها الأفراد أوقاتهم.
- وأضافت المصادر أن زراعة نباتات مثل النعناع والباسليانا والليمون الحامض التي تحتوي على زيوت طاردة للناموس قد تكون فعّالة، خصوصاً عند زراعتها بالقرب من النوافذ أو في حدائق المنازل. كما أكدت على ضرورة تركيب شاشات على النوافذ لمنع دخول الناموس.
- تُساعد هذه الطرق الطبيعية في الحفاظ على منزلك آمناً وخالياً من الناموس، مما يوفر بيئة صحية لك ولعائلتك.