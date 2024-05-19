انت الأن تتابع خبر "مولود هذا البرج سينام بسرير مريح من المال".. توقعات ماغي فرح الشهيرة لعام 2024 لأبراج رائعة ومحظوظة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير الأبراج لعام 2024 إلى توقعات إيجابية وتغييرات مهمة، حيث تنبأت العالمة الفلكية ماغي فرح بأن يكون هذا العام مليئًا بالفرص لعدة أبراج. تحديدًا، تستهل الأبراج ببرج الحمل، والذي يتميز بدعم كوكب جوبيتر في مارس، ما سيعزز موقفه ويفتح أمامه فرصاً جديدة. ويتوقع أن يكون السفر حليفًا قويًا لمواليد هذا البرج من أبريل فصاعدًا، مع توقعات بنجاح في المجالات التجارية والصناعية. أما أكتوبر ونوفمبر، فسيكونان من أفضل الأشهر لبرج الحمل.

بالانتقال إلى برج الثور

فقد وصفته فرح بأنه "عام الخروج من الأزمات"، حيث سيتميز بالتغلب على الصعوبات وبدء فصل جديد من النجاح والازدهار ابتداءً من مايو. على الصعيد العاطفي، قد تبرز بعض التحديات إلا أنه من المتوقع أن تتحول الأمور إلى الأفضل، مع فرصة لبروز قصص حب من خارج الحدود.

أما برج الجوزاء

فيواجه "سنة بين الرجاء والشقاء" كما وصفتها فرح. بالرغم من التحديات التي قد تظهر مع دخول ساتورن إلى برج الحوت، فإن تحسنًا ملموسًا متوقع في مارس.

فيما يخص برج السرطان

تتنبأ النجوم بأنه سيكون أكثر انطلاقاً في الحب خلال 2024، مع وجود فرص وبدائل جديدة تساعده على التغلب على التحديات الجديدة بنجاح، طالما حافظ على التركيز والعزيمة.

برج القوس

يلاقي "عام الحب المطلق" حيث يمكن أن يجد القوس الحب من النظرة الأولى، لكن ينصح بالحذر في اختياراته العاطفية. في حين أن الأمور الصحية ستكون تحت السيطرة والعلاج متوفر عند الحاجة.

وأخيرًا