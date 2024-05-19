مشروب منزلي جبار ومفعولة جهنمي يضبط السكر في الدم فوراً وله مئات الفوائد الاخرى.!

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رياض - احمد صلاح - أظهرت بحوث بريطانية حديثة أن استهلاك عصائر الخضروات الورقية قد يساهم بشكل فعال في تحسين قدرة مرضى السكري على التحكم في حالتهم الصحية. هذا على الرغم من أن الإرشادات الغذائية الرسمية للسكري تنصح عادة بتناول الخضروات في شكلها الطبيعي دون عصرها للاستفادة من الألياف الكاملة.

تتضمن بعض الخيارات الشائعة لعصائر الخضار المفيدة لمرضى السكري ما يلي: