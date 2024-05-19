مشروب منزلي جبار ومفعولة جهنمي يضبط السكر في الدم فوراً وله مئات الفوائد الاخرى.!

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رياض - احمد صلاح - أظهرت بحوث بريطانية حديثة أن استهلاك عصائر الخضروات الورقية قد يساهم بشكل فعال في تحسين قدرة مرضى السكري على التحكم في حالتهم الصحية. هذا على الرغم من أن الإرشادات الغذائية الرسمية للسكري تنصح عادة بتناول الخضروات في شكلها الطبيعي دون عصرها للاستفادة من الألياف الكاملة.
تتضمن بعض الخيارات الشائعة لعصائر الخضار المفيدة لمرضى السكري ما يلي:
- - عصير الجرجير، الذي لا يساعد فقط في إدارة مستويات السكر في الدم بل يعزز أيضاً الهيموغلوبين ويقلل من الكولسترول. تحسين نكهته يمكن أن يتم بإضافة نصف تفاحة إلى العصير.
- - عصير الألو فيرا، الذي يفيد في حرق السعرات الحرارية وضبط مستويات الجلوكوز في الدم.
- - عصير يتكون من السبانخ والجزر، يمزج نصف حبة جزر متوسطة الحجم مع كوبين من أوراق السبانخ، يوفر هذا المزيج تركيزاً عالياً من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعمل على خفض الكولسترول والسكر في الدم.
- - عصير مكون من الخيار والتفاح الأخضر والسبانخ، يضاف إليه الكزبرة أو النعناع وقليل من الزنجبيل، يقدم هذا العصير تغذية مركزة تساعد في خفض مستويات السكر بالدم وتقليل الالتهابات المرتبطة بمقاومة الأنسولين.
- هذه النتائج تعزز الفكرة أن تضمين عصائر الخضار قد يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي لمرضى السكري، مع الحرص على مناقشة أي تغييرات في النظام الغذائي مع أخصائي الرعاية الصحية.