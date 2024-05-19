انت الأن تتابع خبر ملك جيولوجيا الزلازل الهولندي يثير الجدل بتغريدة عن الأهرامات المصرية .. شوف بنفسك قال ايه؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الراصد الجيولوجي الهولندي، فرانك هوغربيتس، موجة جديدة من النقاشات هذا الأسبوع بتغريدة مثيرة تناول فيها الأهرامات المصرية، واصفًا إياها بأنها دليل على معرفة متقدمة قد تتحدى فهمنا الحديث للتاريخ. نشر هوغربيتس، المعروف بتوقعاته المثيرة للجدل حول الزلازل، صورة للأهرامات وأبو الهول، مع تعليق يشير إلى أن "هناك الكثير لا زلنا نجهله حول تاريخ هذا الكوكب."

تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بشكل واسع مع تغريدة هوغربيتس، حيث تمت ترجمتها ونشرها، وعبر العديد منهم عن فخرهم بالأهرامات كرمز لحضارتهم العريقة. وفي سياق التفاعلات، شارك الكثيرون تساؤلاتهم حول الأسرار المتبقية للحضارات القديمة وسبب عدم كشفها بالرغم من التطور العلمي الذي نعيشه.

أشعلت التغريدة نقاشات بين النشطاء والمثقفين، وفيما تفاعل البعض بخفة دم على "فيسبوك"، حث آخرون هوغربيتس على التركيز في مجال تخصصه وتجنب الخوض في مواضيع إشكالية مثل هندسة الأهرامات المصرية،

والتي تُعد جزءًا لا يتجزأ من التراث المصري القديم. الأهرامات، التي تقع على هضبة الجيزة، تعد من عجائب الدنيا السبع وتستقبل الزائرين بشكل مستمر، حيث كانت تُعد في العصور القديمة بمثابة بوابة بين عالم الموتى وعالم الأحياء.