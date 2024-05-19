انت الأن تتابع خبر فاكهة التين البرشومي من الخالق لعباده.. تنقلب إلى معجزة إذا نقعتها بالحليب تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يُسلط الضوء على الفوائد الصحية لفاكهة التين البرشومي، التي يعتبر غرب آسيا موطنها الأصلي، في دراسة نُشرت عبر الموقع الطبي الأمريكي "organicfacts". يتمتع هذا النوع من التين، سواء كان طازجًا أو مجففًا، بقيمة غذائية عالية تتضمن مجموعة واسعة من الفيتامينات مثل فيتامين A وB1 وB2، إضافة إلى معادن مهمة كالكالسيوم والحديد والفوسفور.

يشير الخبراء إلى أن واحدة من أبرز فوائد التين البرشومي تتمثل في محتواه العالي من الألياف، الذي يساهم في تعزيز عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك. كما أن الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين تلعب دورًا في خفض مستويات الكولسترول بالجسم.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الألياف فاعلية في الحد من مخاطر السرطان، خصوصًا سرطان القولون، بفضل قدرتها على القضاء على الجذور الحرة.

ولا يقتصر تأثير التين البرشومي على الوقاية من السرطان فحسب، بل يُظهر أيضًا فعالية في دعم صحة القلب عبر احتوائه على الفينول والأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6، التي تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. كما تعمل أوراق التين على خفض مستويات الدهون الثلاثية، ما يُعد مفيدًا للقلب أيضًا.

فيما يتعلق بمرض السكري، تبرز أهمية التين البرشومي في تنظيم مستويات السكر بالدم، بفضل غناه بالبوتاسيوم الذي يُحسن استيعاب السكر في الجسم ويستقر مستوياته بعد الوجبات. تؤكد الجمعية الأمريكية للسكري على دور هذه الفاكهة في تعزيز إدارة السكري، وتنظيم جرعات الأنسولين اللازمة للمرضى.

تعد هذه الفوائد المتعددة للتين البرشومي دليلاً على أهميته كعنصر غذائي قيم يمكن أن يُسهم بشكل فعال في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المتنوعة.