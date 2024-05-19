انت الأن تتابع خبر لو معاكي كوب دقيق فقط هتعملي العجينة القطنية المورقة لجميع المخبوزات الشهية والذيذة بدون بيض وبطريقة الشيفات السهلة .! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف نجوم الطهي عن سر نجاح المخبوزات بالاعتماد على عجينة قطنية هشة ومتعددة الاستخدامات، تناسب جميع أنواع المخبوزات الشهية، سواء الحلوة أو الحادقة. يمكن تحضير هذه العجينة في المنزل بسهولة وبمكونات اقتصادية، مما يجعلها مثالية لعمل فطائر، بيتزا، وغيرها من الوصفات اللذيذة.

وبحسب الطهاة،

تتكون العجينة من ثلاثة أكواب من الدقيق متعدد الاستخدام، معلقة من السكر، ثلاث معالق كبيرة من لبن البودرة، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نصف كوب من الزبدة، ذرة ملح وكوب من الماء الدافئ. يتم خلط مكونات العجينة بطريقة تضمن هشاشتها ونكهتها الغنية.

يبدأ التحضير بخلط الخميرة مع السكر في الماء الدافئ،

وترك الخليط لبضع دقائق لتنشيط الخميرة. بعد ذلك، يضاف الدقيق والملح ويخلطون جيدًا قبل إضافة لبن البودرة والزبدة، ويتم العجن لمدة لا تقل عن سبع دقائق. تغطى العجينة بعدها بفوطة نظيفة وتترك لترتاح لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.

تعد هذه العجينة القطنية