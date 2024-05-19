انت الأن تتابع خبر الفلكية ليلى عبد اللطيف تطلق تحذيرات عاجلة ومرعبة هذا ماسيحدث في هذه الدول العربية الأسبوع القادم.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

أطلقت العرافة اللبنانية المعروفة ليلى عبد اللطيف، سلسلة من التحذيرات الجديدة حول أحداث مستقبلية قد تحدث في بداية الأسبوع المقبل، والتي وصفتها بأنها ستكون مختلفة ومفاجئة للجميع

. وذكرت عبد اللطيف في مقطع فيديو نشرته على قناتها الرسمية على اليوتيوب، ضرورة الاستعداد لهذه الأحداث الغير متوقعة، محذرة من أنها قد تسفر عن وفيات عدة في أنحاء متفرقة من العربية والعالم.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن موسم البرد لهذا العام، الذي يوافق العام الهجري 1445، سيكون شديد البرودة وغير مسبوق، ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية مشددة. وأضافت أن هذا البرد القارس سيترافق مع تساقط الثلوج في بعض الدول العربية والأجنبية، وهو ما يحتمل أن يؤدي إلى زيادة في حالات الوفاة.

ولم تقدم التوقعات الخاصة بالعرافة اللبنانية بيانات محددة عن أوضاع المملكة العربية السعودية، ولكن استنادًا إلى نمط توقعاتها، من المحتمل أن تشهد المملكة أيضاً تقلبات جوية نتيجة هذا الموسم الشديد البرودة. إذ يظل السؤال مفتوحًا حول التأثيرات المحتملة لهذه الأجواء غير العادية على الحياة اليومية والصحة العامة في السعودية والمنطقة بشكل عام.

وختاماً، تعتبر توقعات ليلى عبد اللطيف جزءاً من سلسلة المتابعة المستمرة لتوقعاتها التي قد تحوز على اهتمام الجمهور في العالم العربي، على الرغم من الجدل المستمر حول دقة هذه التوقعات