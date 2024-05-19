انت الأن تتابع خبر لذكاء حاد وذكراة فولاذية الشيخ الشعراوي يفجر حيلة مذهلة سيجعلك لا تخشى عمرك حتى وان كنت ابن السبعين عاما ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع انطلاق امتحانات اخر العام الدراسي، يكثف الآباء والأمهات من دعواتهم لأبنائهم طلبًا للتوفيق والنجاح.
في هذا الإطار
- قدم الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي يُعد إماماً للدعاة، عدة نصائح قيمة للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التذكر أثناء الامتحانات.
- وأوضح الشعراوي أن العقل يستقبل المعلومات بشكل مرة واحدة، مشددًا على أهمية أن يكون الطالب خالي الذهن عند استقبال المعلومة. وشبّه قدرة العقل على استقبال المعلومات بقول الله تعالى في القرآن الكريم بأنه لم يجعل لأي إنسان قلبين في جوفه. وتطرق إلى عوامل الغفلة والتشتت التي قد تؤثر على الطلاب أثناء المذاكرة، مثل التفكير في الأمور اليومية كالغذاء أو الخروج.
- وأضاف أن هناك من الطلاب من قد يخلو باله من التفكير في أي شئ آخر عند القراءة لجزئية معينة قبل الامتحان، ما يجعله قادرًا على التذكر بفعالية وتحقيق نتائج مبهرة حتى لو كان قد تجاهل تلك الجزئية طوال العام.
- كما كرّس الشعراوي جزءًا من حديثه لشرح نظرية الاستصعاب في علم النفس، حيث أكد على أهمية أن يتقمص الطالب دور المعلم بعد المذاكرة، من خلال وضع أسئلة حول الأجزاء التي درسها، وهذا من شأنه تعزيز استيعاب وتذكر المعلومات.
- هذه التوجيهات لا تقتصر أهميتها على مساعدة الطلاب على تجاوز امتحاناتهم بنجاح فحسب، بل تعد دليلاً قيمًا يساهم في تحسين عادات الدراسة والتعلم على المدى الطويل