لذكاء حاد وذكراة فولاذية الشيخ الشعراوي يفجر حيلة مذهلة سيجعلك لا تخشى عمرك حتى وان كنت ابن السبعين عاما !

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رياض - احمد صلاح - مع انطلاق امتحانات اخر العام الدراسي، يكثف الآباء والأمهات من دعواتهم لأبنائهم طلبًا للتوفيق والنجاح.

في هذا الإطار