انت الأن تتابع خبر طعم ولااروع.. عمل بلح الشام أشهى أنواع الحلوى لأفراد أسرتك بأقل التكاليف بالمنزل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعدّ بلح الشام واحدًا من أروع الحلويات الشرقية التي تتميز بقوامها المقرمش واللذيذ الذي يحبه الصغار والكبار على حد سواء، ويتميز هذا النوع من الحلوى بكونه اقتصادي وسهل التحضير في المنزل دون الحاجة إلى مكونات مكلفة أو وقت طويل. سنقدم لكم الآن طريقة تحضير بلح الشام بالطريقة الأصلية التي تضمن نتيجة ممتازة ومذاقًا شهيًا.

مكونات بلح الشام

تشمل كوب ماء واحد، ربع كوب زبدة، ملعقة كبيرة سكر، كوب دقيق، ثلاث بيضات وملعقة فانيليا، بالإضافة إلى الزيت النباتي للقلي. ولتحضير الشربات، تحتاج إلى كوبين من السكر، كوب ماء وملعقة عصير ليمون.

تبدأ طريقة تحضير

الشربات بوضع الماء والسكر في وعاء على النار حتى يغلي، ثم تُضاف ملعقة عصير الليمون وتترك الخليط لمدة خمس دقائق، بعدها يُرفع عن النار ويترك ليبرد. أما بلح الشام، فيُحضر بوضع الزبدة والسكر والماء في وعاء على النار حتى الغليان، ثم يُضاف الدقيق بالتدريج مع التحريك المستمر حتى تتكون عجينة متجانسة. بعد ذلك، تُرفع العجينة عن النار وتُترك لتبرد قليلاً قبل إضافة البيض تدريجيًا مع الخفق المستمر بعد كل إضافة، ثم تضاف الفانيليا.

للقلي