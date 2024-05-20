معجزة ربانية لاتقدر بثمن لفاكهة مجففة ورخيصة تعالج فقر الدم وتعزز الذاكرة وتجعل عظامك قوية وكأنها قطعة حديد.!

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رياض - احمد صلاح - يُعد الزبيب الأسود، المعروف بكونه عنباً مجففاً تحت أشعة الشمس، مكوناً شائعاً في تحضير الحلويات ويضاف أيضاً إلى مختلف الأطباق.

تتعدد فوائده الصحية

حيث يسهم في تعزيز الذاكرة، إذ يُنصح باستهلاك حوالي 21 حبة يومياً لتحسين الذاكرة. كما أنه يلعب دوراً هاماً في خفض مستويات الكولسترول الضار بالدم نظراً لغناه بالألياف الغذائية الذائبة التي تساعد في تنظيم نقل وإزالة الكولسترول بفضل تركيباتها المضادة له، ويحتوي أيضاً على مضادات أكسدة تعمل على تثبيط الإنزيمات الممتصة للكولسترول.

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