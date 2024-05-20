عشبة برائحة الجنة تخلصك من الامساك والاسهال وتطهير القولون من الفضلات المتراكمة فيه خلال ساعات!!

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رياض - احمد صلاح - تساهم عشبة البردقوش في تعزيز الصحة العامة، إذ تحتوي على كميات عالية من فيتامين C، مما يجعلها فعالة في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية، بحسب ما ذكر موقع "ديلي ميديكل" الطبي. كما يُستفاد منها في التخفيف من التهابات الحنجرة والحلق عن طريق غلي أوراقها، وهي ملائمة للاستخدام من قبل جميع الفئات العمرية.

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