عشبة برائحة الجنة تخلصك من الامساك والاسهال وتطهير القولون من الفضلات المتراكمة فيه خلال ساعات!!

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رياض - احمد صلاح - تساهم عشبة البردقوش في تعزيز الصحة العامة، إذ تحتوي على كميات عالية من فيتامين C، مما يجعلها فعالة في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية، بحسب ما ذكر موقع "ديلي ميديكل" الطبي. كما يُستفاد منها في التخفيف من التهابات الحنجرة والحلق عن طريق غلي أوراقها، وهي ملائمة للاستخدام من قبل جميع الفئات العمرية.
لمرضى السكري
- يعد البردقوش مفيداً أيضاً لأنه يسهم في خفض مستوى السكر في الدم، نظراً لاحتوائه على زيوت تعمل على تحقيق هذا التأثير. أما بالنسبة للجهاز الهضمي، فالبردقوش يحسن وظائفه بشكل ملحوظ، إذ يعمل على تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، يفتح الشهية، يخفف من الغثيان، ويساعد في القضاء على الانتفاخات والغازات والتقلصات، ويعالج الإسهال والإمساك.
- على صعيد صحة القلب والأوعية الدموية، يقوي البردقوش عضلة القلب ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والوقاية من تصلب الشرايين، وفقًا للدراسات التي أشارت إلى أن زيت البردقوش ينشط الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم.
- كما يلعب دوراً في صحة النساء، حيث يستخدم مغلي البردقوش في تخفيف آلام الحيض وتحسين المزاج، بالإضافة إلى دوره في تنظيم الدورة الشهرية وتعزيز إدرار الحليب خلال فترة الرضاعة. يساهم أيضاً في تنظيم هرمون البرولاكتين المسؤول عن هذه العمليات.
- أخيرًا، يعتبر البردقوش مفيدًا لصحة الكبد حيث يساعد على حمايته من الأمراض وتلف الخلايا، ويقي من تليف الكبد. فضلاً عن ذلك، يتم استخدامه في تنظيم الهورمونات ومعالجة تكيس المبايض، مما يجعله عشبة غنية بالفوائد الصحية في الوقاية والعلاج من العديد من الأمراض.