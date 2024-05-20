اعجاز رباني لعشبة مهملة يجهل فوائدها الكثير تجعل العجوز الى بعكاز لشباب في سن الـ20.!!

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رياض - احمد صلاح - يُعرف الزعفران باعتباره واحدًا من أثمن التوابل عالميًا، حيث يوفر غنى بالعناصر والمعادن الطبيعية.

ينمو أصلاً في آسيا، وبالأخص في الهند التي تشتهر بإستخدامه على نطاق واسع. يتمتع الزعفران برائحة عطرة ومجموعة واسعة من الفوائد، خاصةً للبشرة. فهو يساهم في علاج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس ويسرع من شفاء الجلد المصاب، كما يمنح البشرة النضارة واللمعان.



إضافة إلى ذلك، يعرف الزعفران بقدرته على تحسين لون البشرة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية وتفتيح التصبغات مثل البقع الداكنة. يحتوي على فيتامينات هامة تساعد في مكافحة التصبغات الجلدية. كذلك، يشتهر ماسك الزعفران وزيت الزيتون بفوائده العديدة للبشرة، حيث يعمل زيت الزيتون على تهدئة البشرة الملتهبة وإخفاء الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

تُحضر هذه الوصفة بالمكونات التالية: نصف ملعقة صغيرة من الزعفران، ملعقة صغيرة من العسل الخام، وملعقتين من زيت الزيتون. يُنقع الزعفران في الماء حتى يطلق لونه الأصفر، ثم يُصفى جيدًا ويُخلط مع زيت الزيتون. لاستخدام الماسك، يوضع على البشرة لعدة دقائق ثم يُمسح بقطعة قطنية مبللة بالخليط على الوجه، وأخيرًا يُغسل الوجه بماء فاتر ويُتبع ببضع قطرات من ماء الورد.

يُذكر أن الزعفران لطالما كان محط اهتمام في الطب التقليدي الأسيوي بسبب خصائصه العلاجية، وقد اكتسب شهرة عالمية في روتين العناية بالبشرة في السنوات الأخيرة.