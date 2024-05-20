انت الأن تتابع خبر احذر لتفادي المشكله.. اذا ظهرت هذه العلامات في وجهك فقد اصبت بالسكري واترفع في دمك لمستويات خطيرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينبه الطبيب المختص في مجال التجميل، الدكتور جون كوين، إلى أن العلامات الأولية لمرض السكر من النوع الثاني قد تكون خفية، لكن يمكن ملاحظة بعض الإشارات التحذيرية على الوجه، التي تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم. وقد أورد موقع "express" توضيحات كوين التي أكد فيها أن هذا النوع من السكري ينتج عن فشل الجسم في إنتاج أو استخدام الأنسولين بشكل كاف، مما يعيق التحكم في مستويات السكر بالدم.

وأوضح الدكتور كوين أن هناك مؤشرات بارزة على الوجه يمكن أن تنذر بارتفاع سكر الدم، مثل الجلد المتقشر على الجفون، الذي يشير إلى ارتفاع مستويات الدهون في الدم ويعكس سوء السيطرة على المرض.

إضافة إلى ذلك، توجد علامات أخرى مثل نتوءات صغيرة صفراء أو حمراء تشبه البثور ولكنها تميل إلى اللون الأصفر، تظهر في مناطق مثل الأرداف، الفخذين، خلف الركبتين والمرفقين.



وشدد كوين على الأهمية البالغة للتشخيص المبكر لمرض السكري والبدء بالعلاج في وقت مبكر لتقليل المخاطر المحتملة المترتبة على الصحة. كما نصح بممارسة الرياضة بانتظام كالمشي للمساعدة في التحكم بنسبة السكر في الدم، واتخاذ تعديلات غذائية كزيادة استهلاك الماء للمساعدة في التخلص من الجلوكوز الفائض في الدم، حسبما أفاد موقع "Diabetes".



تأتي هذه التوصيات في سياق التأكيد على أهمية الانتباه لطرق المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم، وتفهم الآثار المتعددة لهذا المرض على الجسم، خاصة وأن تغيرات الوجه يمكن أن تعكس بوضوح الحالات المرضية العصبية التي تؤثر على الجسم.