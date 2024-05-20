انت الأن تتابع خبر زوجة ثلاثينيه دبرت حيلة شيطانية لتقتل زوجها وقبل لفظ انفاسه الأخيرة كشف لها السر الذي جعلها تنتحر بجواره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدمت سميرة، ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، على خطوة مأساوية بالانتقام من زوجها ممدوح الذي يعمل بقطاع التأمين ويبلغ من العمر 33 عامًا، مما أدى إلى نهاية مأساوية لكلا الطرفين. وفقاً لما ورد في موقع "أوبرا نيوز" المصري، تطورت الأحداث عندما حاولت سميرة إقناع زوجها بالتأمين على حياته بمبلغ مليون جنيه، وهو ما وافق عليه ممدوح بعد تردد.

بيّنت التقارير أن الزوجة