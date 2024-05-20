انت الأن تتابع خبر زوجة ثلاثينيه دبرت حيلة شيطانية لتقتل زوجها وقبل لفظ انفاسه الأخيرة كشف لها السر الذي جعلها تنتحر بجواره والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أقدمت سميرة، ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، على خطوة مأساوية بالانتقام من زوجها ممدوح الذي يعمل بقطاع التأمين ويبلغ من العمر 33 عامًا، مما أدى إلى نهاية مأساوية لكلا الطرفين. وفقاً لما ورد في موقع "أوبرا نيوز" المصري، تطورت الأحداث عندما حاولت سميرة إقناع زوجها بالتأمين على حياته بمبلغ مليون جنيه، وهو ما وافق عليه ممدوح بعد تردد.
بيّنت التقارير أن الزوجة
- التي كانت تعاني من معاملة زوجها السيئة وإدمانه على الكحول والمخدرات، خططت للانتقام عبر تسميمه. وفي ليلة عيد ميلاده، قدمت له قطعة من التورتة مسمومة. بعد تناول الزوج للتورتة وبدءه في الشعور بالألم، اعترفت سميرة بفعلتها متوقعة وفاته وحصولها على التأمين.
- لحظات الحقيقة المفاجئة كانت عندما كشف ممدوح عن أنه لم يقم فعليًا بإجراءات التأمين، مما جعل عملية الانتقام دون جدوى. غلبت الصدمة والندم على سميرة، التي انتهى بها المطاف بإنهاء حياتها منتحرة بالقفز من الطابق العاشر، مخلفة درسًا قاسيًا بأن العنف والانتقام ليسا الحل لمواجهة المشكلات.
- هذه القصة المأسوية تبرز الحاجة الملحة لمعالجة الخلافات الأسرية بطرق عقلانية ومنطقية، وتظهر عواقب الاختيارات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى نهايات مأساوية.