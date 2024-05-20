انت الأن تتابع خبر الموت والنحس والحظ السيء ينتظران ابناء هذا البرج في النصف الثاني من2024.. وماغي فرح تكشف المستور بصراحة لأول مرة.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت الفلكية ماغي فرح بأن يحمل نصفالثاني من هذا العام العديد من التحولات الإيجابية لبرج الحمل، مشيرة إلى أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيكونان الأفضل لمواليد هذا البرج.

أضافت فرح

أن الحمل سيستفيد من دعم كوكب جوبيتر في مارس، الأمر الذي سيزيد من فرصه ويعزز مكانته، كما أن السفر سيكون نشاطاً مواتياً لهم ابتداءً من أبريل. لفتت فرح إلى أهمية الانتباه للصحة خلال هذا العام، خاصة على صعيد العلاقات العاطفية حيث يتوقع أن يلتقي الحمل بحب جديد.

أما برج الثور،

فقد وصفت السنة الجديدة بأنها "عام الخروج من الأزمات" بالنسبة لهم، حيث من المتوقع أن تنتهي الأزمات في مايو. وأشارت إلى أن مواليد الثور سيتجهون نحو فرص جديدة وترقيات مهنية قد تأتي مع شراكات تجارية ناجحة. في الجانب العاطفي، قد يواجه الثور بعض الصعوبات ولكنه سينجح في تجاوزها. نصحت فرح برج الثور بتجنب الأغذية التي قد تسبب آلام المعدة.

فيما يتعلق ببرج الجوزاء،

رأت فرح أن العام سيكون بين "الرجاء والشقاء"، متوقعة تحديات سيواجهها مواليد هذا البرج، وخصوصاً عندما يدخل ساتورن إلى برج الحوت. ومع ذلك، تفاءلت بتحسن الأوضاع في مارس. شددت على ضرورة أن يكون الجوزاء حذراً ومتطلباً في علاقاته العاطفية وأن يحافظ على صحته لمواجهة التعب والإرهاق.

أما برج السرطان،

فستكون لهم سنة تعمها الانطلاقة العاطفية الكبيرة، مع فرص جديدة تلوح في الأفق، بحسب توقعات فرح. وأكدت على ضرورة الحذر من الفرص المحتملة والتي قد تكون تحديات في نفس الوقت، مع تركيز مستمر وعزيمة يمكن للسرطان تحقيق نجاحات كبيرة في 2023.

أخيرًا،