في اسبوع فقط...الزنجبيل الجبار أقوي وصفة طبيعية من مطبخك هتخلصك من الكرش وتنقص وزنك بسهولة بدون الحاجة للرجيم

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزنجبيل عنصراً أساسياً في الطب التقليدي وكتابلًا يُستخدم منذ آلاف السنين، حيث يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا تُعرف بـGingerols في الزنجبيل الطازج

وShogaol في الزنجبيل المجفف،

مما يمنحه فوائد صحية متعددة. وفقاً للدراسات، أظهر الزنجبيل فاعلية في دعم برامج فقدان الوزن، تعزيز الشبع، وتحسين العمليات الأيضية المتعلقة بالقلب والدورة الدموية.

في دراسة

أُجريت في عام 2012، تناول 10 رجال 2 غرام من مسحوق الزنجبيل المجفف المذاب في الماء الساخن بعد وجبة الإفطار، وأظهرت النتائج أنهم شعروا بالشبع لفترة أطول وسجلوا زيادة في حرق السعرات الحرارية. ماري بيير سانت أونغ، من جامعة كولومبيا، شاركت في هذه الدراسة وأكدت على دور الزنجبيل في تعزيز فقدان الوزن عن طريق حرق الدهون.

في دراسة أخرى أُجريت في كوريا الجنوبية عام 2019،

أُعطي 80 شخصاً يعانون من السمنة المفرطة مستخلص الزنجبيل الإيثانولي على البخار على مدى 12 أسبوعاً، وأظهرت النتائج فقدان دهون الجسم لديهم دون تغييرات غذائية أخرى، مما يشير إلى أن مكملات الزنجبيل قد تُسهم بشكل فعال في برامج فقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك،

وجدت مراجعة للأبحاث في عام 2018 أن الزنجبيل قد يساعد أيضًا في تقليل مقاومة الإنسولين، وهو عامل مهم في تخفيف أعراض مرض السكري من النوع الثاني. من المعروف كذلك أن الزنجبيل يساعد في تقليل إفراز الإنسولين ويدعم إدارة الوزن ويقلل من مؤشر الجلوكوز الصومي، مما يرتبط بانخفاض الوزن ونسبة الخصر إلى الورك.

إضافةً إلى مزاياه في فقدان الوزن،