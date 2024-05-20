انت الأن تتابع خبر دقيق ومفصل ومرعب لكني أقول ما أراه .. ميشال حايك يرعب 3 دول عربية بتنبؤاته ويصارحهم بما سيحدث!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبأ ميشيل حايك، أحد خبراء الفلك، بالعديد من الأحداث الكبرى التي وقعت فعليًا، بما في ذلك عملية طوفان الأقصى التي اندلعت في فلسطين في السابع من أبريل 2024. خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة MTV اللبنانية، أوضح حايك تفاصيل توقعاته قائلًا إن "فلسطينيين محترفين سيشعلون العمق الإسرائيلي وسط تزامن مع عيد يهودي، ما سيجعل العالم يعي شبه ما حصل مع جدار برلين في أرض فلسطين". ولفت حايك الانتباه إلى أن الأحداث القادمة ستشهد دورًا فعالًا لأسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا على تحول المعركة إلى كفاح مستمر يغنيه أصوات محمد عساف، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التوترات المتزايدة.

كما تطرق العالم الفلكي لتوقعات أخرى طالت المنطقة ككل

حيث تنبأ بزلزال في تركيا التي وصفها بـ "أرض غير ثابتة"، وكذلك الانفجار المروع في مرفأ بيروت الذي عزز دهشة الجمهور بصحة توقعاته.

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