فاكهة رخيصة الثمن صديقة لجميع الناس ولمن يعانون من ضعف عضلة القلب ولها مفعول خارق في تنظيف الكلى من السموم!!

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رياض - احمد صلاح - يرى خبراء التغذية أن الكرز يعتبر مصدراً غنياً بالطاقة والفيتامينات الأساسية مثل E وC وB3 وB4 وB5، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم والفوسفور، وذلك نظراً لقيمه الغذائية العالية. كما أنه يسهم في تحسين البصر، الهضم، وظائف الدماغ ويخفف من التقلصات العضلية.

وفي تصريحات لخبيرة التغذية إيرينا مالتسيفا، المنشورة على موقع سبوتنيك، أوضحت أن الكرز الداكن يحتوي على البوليفينول والأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة وتقي من الشيخوخة وتطور أنسجة الورم.

واضافت مالتسيفا، ينبغي تناول الكرز بكميات معتدلة للاستفادة من مركب الكومارين الذي يقي من تجلط الدم ويمكنه أيضاً تقوية عضلة القلب بفضل غناه بالبوتاسيوم.

من ناحية أخرى، تتميز أنواع الكرز الصفراء والبيضاء بفوائدها الخاصة لمشكلات الجهاز الهضمي والكلى والغدة الدرقية. وقد ذكرت مالتسيفا أن الأطفال يمكن أن يبدأوا في تناول الكرز بعد وصولهم لعمر السنة والنصف وبكميات تقتصر على حبة أو اثنتين يومياً، محذرة من المظاهر السلبية كالطفح الجلدي الذي إذا ما ظهر يجب التوقف عن إعطائه للطفل.

كما تؤكد خبيرة التغذية أن الأطفال ممكن أن يتناولوا حتى 150 جراماً من الكرز يومياً بدءاً من سن الثالثة إذا لم تظهر أي موانع صحية، فيما يكتفي البالغون بحوالي 300 جرام يومياً. وشددت على الحذر من الإفراط في تناول الكرز بسبب ميله لإحداث عسر الهضم والحساسية، فضلاً عن مخاطر انتفاخ البطن والتهاب المعدة نتيجة لحموضة الكرز العالية، وكذلك تجنب تناوله مباشرة بعد الوجبات الرئيسية.

تُظهر هذه المعلومات أهمية الاعتدال في الغذاء والوعي بتأثيراته على صحة الأفراد، حيث يمكن أن يكون للمكونات المفيدة في الأطعمة مثل الكرز تأثيرات سلبية إذا ما تم استهلاكها بشكل مفرط.