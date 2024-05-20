انت الأن تتابع خبر أحذركم وأنا صادقة فيما أقول النهاية محسومة لا محالة.. ليلى عبد اللطيف تكشف ما سيحدث وهي تبكي من شدة الخوف على هذة الدول..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السيدة ليلى عبد اللطيف عن مجموعة من التنبؤات المثيرة للقلق، مشيرة إلى اقتراب "نهاية" مؤلمة ويوم وداع قاسٍ سيؤثر على الجميع، الأمر الذي صدم الجمهور بأسره. وفي رسالة موجهة خصيصًا للعرب

حثت ليلي عبد اللطيف الجميع على أخذ الحيطة والحذر استعدادًا لما قد يحدث من أحداث مؤسفة.

بالإشارة إلى الأوضاع الراهنة، أكدت عبد اللطيف أن الكوارث بدأت تلوح في الأفق مع وجود اضطرابات سياسية قد تطال دولاً مثل فرنسا والولايات المتحدة وقد تمتد إلى البلدان العربية، محذرة من احتمالات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة. كما تحدثت عن توقعاتها لكوارث طبيعية مرعبة كالزلازل والفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى ظهور أمراض جديدة أو متحورة، والتي دفعتها للبكاء من شدة الخوف.

في سياق متصل،

توقعت عبد اللطيف تحسن الأوضاع في السودان مع "شروق شمس السلام" بعد مرور بالمصاعب والمعاناة المتوقعة. وفي الوقت ذاته، ألمحت إلى إمكانية نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تركيز الإعلام على تكساس، مضيفة أن الأنظار ستتجه أيضًا نحو إيلون ماسك والأسواق المالية بسبب المخاوف من كوارث اقتصادية.

واختتمت بالتأكيد على استمرار الاضطرابات السياسية والتغييرات الحكومية المحتملة، محذرة من تصاعد التوترات الأمنية واحتمالية وقوع هجمات إرهابية، داعية الناس إلى الابتعاد عن المناطق المحفوفة بالمخاطر.

هذه التنبؤات