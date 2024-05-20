انت الأن تتابع خبر ثلاث مشروبات من الخالق.. توجد في كل منزل للتخلص من سموم والتهاب الرئة والجهاز التنفسي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُظهر بحث حديث أن استخدام الأعشاب المنزلية قد يعزز عملية الشفاء من الالتهاب الرئوي، مع التأكيد على أهمية العلاج الطبي. تعمل بعض الأعشاب كمساعدات فعالة في تخفيف أعراض هذا المرض التنفسي.

ينصح الخبراء

بتناول كميات معتدلة من الكافيين، مثل فنجان صغير من القهوة أو الشاي الأسود أو الأخضر، وذلك لفتح المسالك الهوائية وتسهيل عملية التنفس. ويعد شاي النعناع والكافور مثاليين لتهدئة الحلق وتفتيت المخاط، مما يخفف من الالتهاب والألم المصاحب للالتهاب الرئوي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم زيوت الأوكالبتوس وشجرة الشاي في تخفيف السعال.

وفقًا لدراسة عام 2018،

يُعتبر شاي الحلبة خيارًا مفيدًا لمن يعانون من الحمى المصاحبة للالتهاب الرئوي. يساعد هذا الشاي في خفض درجة الحرارة عبر تشجيع العرق ويساهم كذلك في تكسير المخاط.

كما يُمكن أن يساعد استنشاق البخار الناتج من الهواء الدافئ والرطب في تسهيل التنفس ومنع جفاف الحلق، خاصةً عبر الاستحمام أو تناول كوب من الشاي الساخن.

شرب شاي الزنجبيل أو الكركم،

الذي يمكن تحضيره عن طريق غلي جذور هذه النباتات، يعتبر علاجًا طبيعيًا مضادًا للالتهابات يخفف من ألم الصدر الناتج عن السعال المستمر. إضافة العسل قد تُحسن من طعم الشاي إذا كان قوياً.

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