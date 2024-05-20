للقضاء على الحشرات والصراصير في المنزل نهائياً في فصل الصيف..طرق بسيطة وآمنة وبدون الحاجة للمبيدات الكيماوية الضارة.!!

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رياض - احمد صلاح - تكافح العديد من المنازل ظاهرة انتشار الحشرات والصراصير، التي تسبب مشاكل صحية وبيئية كبيرة

وفي هذا الإطار،

يسلط الخبراء الضوء على تقنيات ووصفات متنوعة تضمن التخلص من هذه الآفات دون أذى للبيئة.

من الوصفات الطبيعية

الموصى بها خلطة السكر وصودا الخبز، حيث تجذب الصراصير للسكر بينما تقتلها صودا الخبز بفاعلية. وأشار الخبراء أيضاً إلى فوائد زيت النعناع، والذي يستخدم في رش الأماكن المعرضة لهجوم الحشرات بفضل رائحته القوية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب حمض البوريك دورًا هامًا في القضاء على الصراصير من خلال مزجه بالطعام أو الماء.

أما بالنسبة للتقنيات الحديثة،