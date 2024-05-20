انت الأن تتابع خبر ودعاً للشعر الابيض وللإحراج.. طريقة الملح الجبار للقضاء على الشيب تماماً دون الحاجة للصبغات الضارة او مجهود..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدام وصفات طبيعية لإخفاء الشيب يعد خيارًا مفضلاً لدى العديد من السيدات اللواتي يسعيَن للحفاظ على مظهر شعرهن مع التقدم في العمر.

في هذا السياق،

تبرز وصفة الملح التي تساهم في التخلص من الشعر الأبيض بفاعلية، وفقًا لمحتوياتها التي تضم الملح ومسحوق الحنة مع مكونات أخرى كالفازلين، الخل الأبيض، النشا، والقهوة.

لتحضير هذه الوصفة،