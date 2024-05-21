انت الأن تتابع خبر أقوى مقشر طبيعي لتبييض القدمين ليصبح بسرتك كاالاطفال والتخلص من الجلد الميت في 3 أيام فقط.. تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم لكم اليوم طريقة تحضير واستخدام أحد أفضل المقشرات الطبيعية لتبييض القدمين وإزالة الجلد الميت، وهو مقشر السكر وزيت جوز الهند، الغني بخصائص مفيدة للبشرة. يتميز هذا المقشر بقدرته على توحيد لون البشرة وتعزيز إشراقها من خلال إزالة الخلايا الميتة وتحسين مرونة الجلد.

يُعد الجمع بين السكر

الذي يمتلك خواص مقشرة طبيعية تساعد على التخلص من تراكمات الجلد الميت، وزيت جوز الهند الذي يقدم الترطيب العميق للبشرة، خيارًا مثاليًا للعناية بالقدمين. لإعداد المقشر، اخلطي كميات متساوية من السكر وزيت جوز الهند في وعاء، مع الحرص على تسخين الزيت إذا كان جامدًا، للحصول على مزيج متجانس.

استخدمي المقشر على القدمين

مع التركيز على المناطق الأكثر خشونة مثل الكعبين، وذلك بالتدليك لمدة 5-10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر وتجفيف القدمين برفق. يوصى بتكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً لتحقيق أفضل النتائج وملاحظة تحسن واضح في نعومة ولون البشرة بعد بضع مرات من الاستخدام.

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