انت الأن تتابع خبر طريقة جهنمية لاتخطر على البال.. تخلصي من الذباب نهائيًا في بيتك بطرق طبيعية وأمنة.. مش هتشوفي دبانة مرة تانية!! والأن مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تبنى خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، استراتيجيات مبتكرة لمكافحة الذباب، الذي يُعد من الحشرات الناقلة لأمراض خطيرة كالتيفود والكوليرا. ونظرًا لأضراره الشديدة على الصحة العامة، يُنصح بتبني تقنيات طبيعية وآمنة للقضاء عليه ومنع انتشار الجراثيم.

من بين الحلول المتوفرة، تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على نظافة المنزل بإجراءات بسيطة مثل التخلص المستمر من القمامة وتنظيف الأطباق فور استخدامها. كما يجب تجفيف الأحواض وتغيير المياه في الأواني الزهرية لمنع تكاثر الذباب.

وأوضح مصدر مختص أن زراعة نباتات مثل الريحان والنعناع تسهم في طرد الذباب بشكل فعال، إلى جانب استخدام الزيوت الطيارة كوضع قطرات من زيت النعناع أو الليمون على كرات قطنية.

كما تُستخدم مصائد مثل مصيدة الخل التي تجمع الخل والصابون والسكر مع الماء لجذب الذباب والقضاء عليه. وهناك أيضًا مصيدة تعتمد على استخدام قطع من الفاكهة لجذب الحشرات داخل أكياس بلاستيكية تُترك مفتوحة.

يشير الخبراء إلى أن استخدام هذه الطرق الطبيعية يُعتبر خيارًا أمثل لحماية الصحة والبيئة من التلوث الذي قد تسببه المبيدات الكيماوية، مما يلقي الضوء على أهمية الوعي بالطرق البيئية في التعامل مع مشكلات الصيف والذباب.