في 15 يوم فقط مشروب منزلي ساخن أصفر اللون هيخلصك من الكرش نهائياً بسهولة بدون الحاجة للرجيم ويمنع تراكم الكوليسترول وينهي معاناة التهاب المفاصل!

رياض - احمد صلاح - كشفت الأبحاث والدراسات الحديثة عن مشروب فعال لتسريع عملية فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة. وبينما يشتهر الماء والشاي الأخضر بفوائدهما في هذا المجال، أشارت دراسة نشرت في مجلة "Annals of Family

Medicine" إلى دور الماء الكبير في الحفاظ على وزن صحي. إلا أن مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية نقلت عن خبراء تغذية أن ماء الكمون الساخن يتفوق على غيره في دعم فقدان الوزن بفضل خصائصه المميزة.

وبحسب الدكتورة تيريسا بيست، المتخصصة في علم التغذية، فإن تحضير مشروب ماء الكمون لا يتطلب سوى غلي بذور الكمون المجففة التي تحمل في طياتها كثيرًا من مضادات الأكسدة، مما يعزز صحة الجهاز المناعي والأمعاء ويقلل الالتهابات ويقي من الأمراض. لقد بينت الأبحاث كذلك أن ماء الكمون يعمل على زيادة معدل الأيض، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.

كما أوضحت نتائج نشرت في مجلة "National Institutes of Health" أن النساء اللاتي تناولن الكمون انخفض لديهن الوزن بشكل ملحوظ وشهدن تحسنًا في مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية.

كما ذكرت الدكتورة بيست أن ماء الكمون يسهم في توازن مستوى السكر في الدم، مما يمنع تراكم الدهون الناجم عن استيعاب الجلوكوز الزائد.

لتحضير ماء الكمون، يجب نقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في الماء طوال الليل، وغلي الخليط في الصباح لمدة خمس دقائق. بعد أن يبرد، يصفى الماء ويمكن تناوله ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة. يمكن أضافة القرفة لتحسين النكهة.

هذه النتائج تؤكد الكفاءة العالية لماء الكمون كمشروب داعم لخسارة الوزن بطريقة صحية وطبيعية، مقدمة بدائل فعالة وسهلة التحضير لكل من يبحث عن حلول للتحكم في الوزن.