انت الأن تتابع خبر "الفاكهة الاكثر شهره في السعودية"..فاكهه الفقراء اللذيذة تزرع في المملكه تقضي على السعال في دقائق وتخفض الوزن بسرعة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد المملكة العربية السعودية مركزًا لزراعة الشمام، حيث يتم زراعته خلال شهري سبتمبر وفبراير، ما يوفر فاكهة غنية بالمزايا الصحية المتعددة. وبحسب ما ذكره موقع "ndtv"، فإن الشمام يتميز بمحتواه العالي من الماء والفيتامينات مثل A، K، C، B1 وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك، ويشتمل أيضًا على نسبة جيدة من البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات.

أبرز الفوائد

التي يقدمها الشمام تشمل ترطيب الجسم بنسبة تصل إلى 90% من الماء، مما يساهم في الحد من جفاف الجسم خصوصًا خلال فصل الصيف. كما يعتبر الشمام مثاليًا لخطط إنقاص الوزن نظرًا لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية واحتوائه على فيتامين C، وهو مضاد قوي للأكسدة يساعد في محاربة تخزين الدهون بالجسم.

في سياق متصل

يمكن استخدام قشرة الشمام في تخفيف ألم الأسنان عن طريق غليها واستخدام الماء للغرغرة، ويقدم مغلي بذور الشمام فوائد في تخفيف أعراض السعال والتخلص من البلغم الزائد. علاوة على ذلك، يسهم البوتاسيوم الموجود في الشمام في تنظيم ضغط الدم وتعزيز الصحة العظمية من خلال المعادن المهمة كالمغنيسيوم والكالسيوم.

كما يدعم الشمام صحة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك،