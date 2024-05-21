"ليلى عبد اللطيف توجه رسالة هامة للشعب اللبناني".. ابقوا في منازلكم في نهاية شهر مايو!!

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رياض - احمد صلاح - تحللت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف مؤخرًا إلى قمة قائمة البحث على جوجل بعد تقديمها لسلسلة من التوقعات الجديدة التي تخص الأوضاع في لبنان بشكل رئيسي. تنبأت عبد اللطيف بأن لبنان على موعد مع أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مدمرة، داعية إلى ضرورة الاستعداد واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الأزمات الطبيعية. إلى جانب ذلك، ألمحت إلى تعقيدات محتملة خلال عملية اختيار رئيس جديد للجمهورية، مرجحة تأخيرات بسبب الإختلافات بين الكتل المسيحية حول الاختيار.

أضافت ليلي عبد اللطيف

أن هذا الوضع قد يستوجب تدخل البطريرك الراعي بموقف حازم قد يؤثر بشكل مباشر على الساحة السياسية في لبنان. وحذرت من أن الأوضاع المناخية القادمة، بما في ذلك العواصف والأمطار الكثيفة، قد تزيد من حدة الأزمات القائمة إذا لم يتم معالجتها بشكل استباقي.

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