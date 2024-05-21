انت الأن تتابع خبر ودعاً لألم المفاصل وهشاشة العظام.. فاكهة تزرع في مصر تقوي العظام وتنظف الكبد من السموم وتخفض ضغط الدم وتعزز صحة الدماغ.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصبحت مصر الرائدة عالميًا في إنتاج الفراولة وتحتل المرتبة الثانية في تصديرها بشكل مجمد، مع حجم تصدير يصل إلى 110 آلاف طن سنويًا لأسواق متعددة حول العالم.
وأوضح حازم علي،
- استشاري التغذية العلاجية، الفوائد الصحية العديدة للفراولة، مشيرًا إلى أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفوليك، فضلًا عن احتوائها على الألياف والبوتاسيوم.
للفراولة دور كبير في تعزيز صحة القلب،
- وتحسين وظائف الكبد وتخليصه من السموم. كما أنها تساهم في تحسين الصحة العظمية بفضل محتواها الثري بالكالسيوم وتقوية جهاز المناعة نتيجة غناها بفيتامين C. علاوة على ذلك، تفيد الفراولة في تحسين صحة الجلد والعيون والجهاز الهضمي، وتعزيز صحة الدماغ، خاصة بين الأطفال بفضل حمض الفوليك.
- بالإضافة إلى المزايا الصحية، أشار علي إلى التأثير الإيجابي للفراولة على المزاج، حيث تسهم مضادات الأكسدة الموجودة فيها في تحسين المزاج وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.
- باختصار، تعد الفراولة ليست فقط ممتازة بطعمها اللذيذ، بل تتميز أيضًا بفوائدها الصحية المتنوعة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في صادرات الفاكهة من مصر، وتبرز أهميتها الاقتصادية والصحية على المستوى العالمي.