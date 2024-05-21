انت الأن تتابع خبر ودعاً لألم المفاصل وهشاشة العظام.. فاكهة تزرع في مصر تقوي العظام وتنظف الكبد من السموم وتخفض ضغط الدم وتعزز صحة الدماغ.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت مصر الرائدة عالميًا في إنتاج الفراولة وتحتل المرتبة الثانية في تصديرها بشكل مجمد، مع حجم تصدير يصل إلى 110 آلاف طن سنويًا لأسواق متعددة حول العالم.

وأوضح حازم علي،

استشاري التغذية العلاجية، الفوائد الصحية العديدة للفراولة، مشيرًا إلى أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفوليك، فضلًا عن احتوائها على الألياف والبوتاسيوم.

للفراولة دور كبير في تعزيز صحة القلب،