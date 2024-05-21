انت الأن تتابع خبر تجنب تناولها في هذا الوقت..3 أنواع من “المكسرات القاتلة” التي تدمر الجسم وتقضي عليه.. تعرف عليها الان؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتم شراء كميات كبيرة من المكسرات شهريًا للاستمتاع بها ليلاً، نظرًا لفوائدها الصحية العديدة وطعمها الشهي الذي يعشقه الكبار والصغار. تُستخدم المكسرات ليس فقط كوجبات خفيفة، ولكن أيضًا في تحضير مختلف الأطباق والحلويات وكزينة للتورتات. ومع ذلك، حذرت بعض الدراسات من أنواع معينة من المكسرات قد تؤدي إلى أضرار صحية إذا تم تناولها بشكل مفرط.

من بين المكسرات المضرة