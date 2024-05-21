انت الأن تتابع خبر تجنب تناولها في هذا الوقت..3 أنواع من “المكسرات القاتلة” التي تدمر الجسم وتقضي عليه.. تعرف عليها الان؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتم شراء كميات كبيرة من المكسرات شهريًا للاستمتاع بها ليلاً، نظرًا لفوائدها الصحية العديدة وطعمها الشهي الذي يعشقه الكبار والصغار. تُستخدم المكسرات ليس فقط كوجبات خفيفة، ولكن أيضًا في تحضير مختلف الأطباق والحلويات وكزينة للتورتات. ومع ذلك، حذرت بعض الدراسات من أنواع معينة من المكسرات قد تؤدي إلى أضرار صحية إذا تم تناولها بشكل مفرط.
من بين المكسرات المضرة
- يتصدر الفول السوداني القائمة، حيث أشارت التقارير إلى أنه قد يسبب سرطان الكبد إذا تم الإفراط في تناوله. تتميز المكادميا بمحتواها العالي من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية، مما قد يؤدي إلى السمنة ومشاكل صحية أخرى عند استهلاكها بكميات كبيرة.
- على الجانب الآخر، تبرز بعض أنواع المكسرات بفوائدها المثيرة للإعجاب، حيث توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية. يُحظى الفستق بشعبية بسبب مذاقه اللذيذ ومحتواه العالي من الألياف.
- كما يعتبر الكاجو مفيدًا لخفض ضغط الدم، بينما يمد اللوز الجسم بالدهون الصحية وفوائد متعددة للقلب والأوعية الدموية. البندق، من ناحية أخرى، يحمي من العديد من الأمراض ويدعم صحة القلب بفضل مكوناته الغذائية الغنية.
- من المهم أن يتم تناول المكسرات بكميات معتدلة لتجنب الآثار السلبية التي قد ترتبط بالاستهلاك المفرط لبعض الأنواع.