انت الأن تتابع خبر تنبأت قبل شهرين وتحقق اليوم.. وضحت ليلى عبداللطيف في توقعاتها لحادث طائرة أحد الشخصيات العامة عالميا؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت منذ شهرين الخبيرة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، وقوع حادثة استثنائية تمثل في اختفاء شخصية بارزة عالمياً، وقد تحقق ذلك اليوم بتاريخ 20 مايو 2024، حيث اختفت طائرة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في ظروف غامضة بعد هبوط اضطراري بالقرب من مدينة جلفا الإيرانية على الحدود مع أذربيجان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بالحادث، مؤكدة أن الطائرة المروحية كانت تنقل الرئيس رئيسي وعدد من المسؤولين بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان على طريقهم إلى محافظة أذربيجان الشرقية.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى الأحوال الجوية القاسية والضباب التي أعاقت جهود فرق الإنقاذ التي تحركت على الفور لمكان الحادث. وقد تنبأت عبد اللطيف في الثامن عشر من مارس حول إصابة شخصية بارزة جراء انفجار مدبر دون أن ينجو منه أحد، مما يعزز من الغموض الذي يتخلل الحادث الأخير.

مع مرور الوقت، تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية على الحادث وتورط مسؤولين هامين يعكس البعد الأمني والدبلوماسي للتحقيقات الجارية. تُشير هذه الأحداث إلى أهمية الشفافية والأمن في الطيران، خاصة للشخصيات السياسية ذات الأهمية الكبرى.