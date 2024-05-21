معجزة التبييض كريم رهيب ورخيص من الصيدلية هيرطب ويفتح بشرتك ويزيل الكلف والبثور ويشد البشرة ويزيل سواد 20 سنة.!!

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رياض - احمد صلاح - تسعى النساء في جميع أنحاء العالم إلى الحصول على بشرة صحية ومشرقة، وتعد وصفة كريم بيبانثين حلاً فعالاً لمواجهة التصبغات والاسمرار الناتجين عن التعرض لأشعة الشمس الضارة والعوامل البيئية الأخرى
يحتوي كريم بيبانثين على حمض البانتوثينيك
- وهو فيتامين حيوي يساهم في ترطيب البشرة وتغذيتها، بالإضافة إلى توحيد لون الجلد وعلاج الخدوش والحروق الطفيفة.
لتحضير وصفة الكريم لتفتيح البشرة
- يجب خلط ملعقة صغيرة من كريم بيبانثين مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من ماء الورد، وتطبيق الخليط على البشرة قبل الخلود إلى النوم، وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. يُنصح بتكرار الوصفة مرتين يومياً لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.
- من المهم عند استخدام هذه الوصفة استعمال كريم بيبانثين الأصلي والتأكد من عدم وجود حساسية لأي من المكونات. كما ينصح بحماية البشرة من أشعة الشمس خلال الفترة العلاجية لضمان الحصول على نتائج مرضية.
- تتيح هذه الوصفة الطبيعية التمتع ببشرة نضرة وموحدة اللون دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة، مما يجعلها آمنة للاستخدام على كافة أنواع البشرة