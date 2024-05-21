معجزة التبييض كريم رهيب ورخيص من الصيدلية هيرطب ويفتح بشرتك ويزيل الكلف والبثور ويشد البشرة ويزيل سواد 20 سنة.!!

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رياض - احمد صلاح - تسعى النساء في جميع أنحاء العالم إلى الحصول على بشرة صحية ومشرقة، وتعد وصفة كريم بيبانثين حلاً فعالاً لمواجهة التصبغات والاسمرار الناتجين عن التعرض لأشعة الشمس الضارة والعوامل البيئية الأخرى

يحتوي كريم بيبانثين على حمض البانتوثينيك

وهو فيتامين حيوي يساهم في ترطيب البشرة وتغذيتها، بالإضافة إلى توحيد لون الجلد وعلاج الخدوش والحروق الطفيفة.

لتحضير وصفة الكريم لتفتيح البشرة