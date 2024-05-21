معجزة فاكهه مهملة منتشرة في السعودية بكثرة تنقص الوزن وتفرتك الكرش تماماً 20 كيلو في الشهر..!

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رياض - احمد صلاح - تطرح منطقة بني مالك جنوبي الطائف بالمملكة العربية السعودية، اللوز البجلي كرمز لها، حيث تنمو أشجاره بوفرة على قمم جبالها، مشكلةً مناظر طبيعية خلّابة في قرى المحافظة. تتميز هذه الأشجار بغزارة إنتاجه

احيث تصل كمية اللوز

المنتج إلى ما بين 100 و150 كيلوغرام لكل موسم، ما يسهم بدور كبير في دعم الاقتصاد المحلي.

رغم ذلك