معجزة فاكهه مهملة منتشرة في السعودية بكثرة تنقص الوزن وتفرتك الكرش تماماً 20 كيلو في الشهر..!

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رياض - احمد صلاح - تطرح منطقة بني مالك جنوبي الطائف بالمملكة العربية السعودية، اللوز البجلي كرمز لها، حيث تنمو أشجاره بوفرة على قمم جبالها، مشكلةً مناظر طبيعية خلّابة في قرى المحافظة. تتميز هذه الأشجار بغزارة إنتاجه
احيث تصل كمية اللوز
- المنتج إلى ما بين 100 و150 كيلوغرام لكل موسم، ما يسهم بدور كبير في دعم الاقتصاد المحلي.
رغم ذلك
- لم ينل اللوز البجلي شهرة واسعة مثل أنواع اللوز الأخرى بسبب تقييد زراعته في منطقة بني مالك فقط. يتميز هذا النوع بأشجار لها أفرع أفقية وأوراق كبيرة، وثمار تظهر بلون أحمر من الداخل وتصبح صالحة للأكل بعد نضجها. يحمل اللوز البجلي فوائد صحية متعددة بما في ذلك تعزيز صحة العظام لاحتوائه على كالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم، مما يقي من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.
- كما يسهم اللوز البجلي في تسريع فقدان الوزن نظراً لغناه بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع والبروتينات التي تساعد في بناء الكتلة العضلية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تقليل الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان والزهايمر بفضل احتوائه على فيتامين (إي)، أحد مضادات الأكسدة. أيضاً، يحمي القلب والأوعية الدموية عبر تحسين مستويات الدهون في الدم وتخفيض ضغط الدم.
- أخيرًا، يعتبر اللوز البجلي مفيدًا بشكل خاص للنساء الحوامل، حيث يخفف من أعراض الحمل الشائعة مثل الغثيان الصباحي ويساعد في تنظيم ضغط الدم ومعالجة الإمساك خلال فترة الحمل.