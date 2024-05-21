انت الأن تتابع خبر جربيها أولادك مش هيبطلوا يطلبوها.. الذ واسهل طريقة لتحضير كيكة البسكويت بدون فرن بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توفر كيكة البسكويت بدون استخدام فرن بديلاً سريعًا وشهيًا لمحبي الحلويات، خاصةً لمن يبحثون عن البساطة في الإعداد دون التضحية بالمذاق. هذا النوع من الكيك سهل التحضير حيث يعتمد على مكونات بسيطة متوفرة في معظم المنازل، ويُعد خيارًا مثاليًا للمستعجلين أو لأولئك الذين يفضلون عدم استخدام الأفران. الوصفة تشمل خطوات واضحة تبدأ بتكسير البسكويت ثم خلطه مع كريمة الحليب الغنية والشوكولاتة المبشورة لتجمع بين القوام اللذيذ والنكهة الغنية.
لتحضير كيكة البسكويت بدون فرن
- يلزمك الحصول على بسكويت شاي، كريمة سائلة، شوكولاتة داكنة وبيضاء مبشورة، بالإضافة إلى السكر والنشا. تبدأ العملية بخلط البسكويت المطحون مع كريمة الحليب والسكر والنشا المحمص على نار متوسطة حتى تذوب المكونات وتختلط جيدًا.
- بعد ذوبان الشوكولاتة وتحولها إلى صوص، يُمزج الصوص مع البسكويت المفتت ليشكل خليطاً متجانساً، ومن ثم يوضع في قالب ويترك في الثلاجة لعدة ساعات ليتماسك.
- يمكن تزيين الكيكة بعد ذلك بشوكولاتة إضافية مبشورة أو المكسرات أو حتى بالكريمة المخفوقة لإضافة لمسة خاصة حسب الرغبة.
- هذا النوع من الحلويات لا يقاوم ومثالي للتقديم في المناسبات والتجمعات العائلية دون الحاجة لوقت طويل في التحضير أو استخدام الفرن، ما يجعله مفضَّلًا لدى الكثيرين، خاصة الأطفال الذين غالباً ما يطلبونه بشغف بعد تذوقه للمرة الأولى.