انت الأن تتابع خبر منعش ومغذي. طريقة لعمل عصير الكرز الأحمر في المنزل بأسرار الفنادق والمطاعم وبنفس القوام والمذاق والجودة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبدأ العائلات مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة في البحث عن طرق لإعداد مشروبات منعشة وصحية، ومن بينها عصير الكرز الأحمر، الذي يعتبر مثالياً لترطيب أفراد الأسرة والضيوف. يفضل الكثيرون هذا المشروب لخلوه من المواد الحافظة والألوان الصناعية، بالإضافة إلى غناه بالقيم الغذائية.
مع ظهور الكرز في الأسواق
- يزداد الاهتمام بتعلم طريقة تحضير عصير الكرز الأحمر في المنزل بنكهة مميزة تضاهي تلك التي تقدم في الفنادق والمطاعم الكبرى. ولتحضير هذا العصير، يلزم تجهيز 400 جرام من الكرز الطازج، 250 جرام من السكر الأبيض الناعم، 10 مل من ماء الورد، 10 مل من عصير الليمون، ولتر من الماء.
- تبدأ العملية بغسل الكرز جيداً تحت الماء الجاري ثم تقسيمه لإزالة البذور باستخدام سكين حاد. يوضع الكرز في وعاء على الموقد، يضاف إليه السكر، ويقلب المزيج جيداً قبل أن يتم طهيه على حرارة متوسطة. بعد ذوبان السكر تماماً، يرفع الوعاء عن النار ليبرد، ثم تنقل المكونات إلى الخلاط الكهربائي، يضاف نصف كمية الماء، ويخفق المزيج جيداً.
- يعاد الخليط إلى الوعاء على نار هادئة حتى يصبح القوام ثقيل، ثم يضاف عصير الليمون وماء الورد تدريجياً مع باقي كمية الماء ويقلب العصير جيداً. بعد ذلك، يصفى العصير باستخدام مصفاة ضيقة لإزالة الشوائب، ويوضع في الثلاجة ليقدم بارداً.
- يشار إلى أن عصير الكرز الأحمر ليس فقط مشروباً منعشاً، بل يحمل أيضاً فوائد صحية عديدة مثل تحسين صحة القلب، زيادة القدرة على النوم العميق، تقوية الجهاز المناعي، تخفيف آلام العضلات والحفاظ على صحة العظام، إضافةً إلى أنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية اليومية اللازمة.