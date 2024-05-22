انت الأن تتابع خبر سبحان الله.. قوة جبارة لبذور صغيرة تعيدك للعشرينات حتى لو عجوز وبعكاز . تعرف عليها ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلجأ العديد من النساء إلى استخدام بذور الكتان كحل طبيعي وفعّال لتجديد شباب البشرة وإزالة التجاعيد، بالإضافة إلى تفتيح لون الجلد.

بذور الكتان