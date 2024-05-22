انت الأن تتابع خبر سبحان الله.. قوة جبارة لبذور صغيرة تعيدك للعشرينات حتى لو عجوز وبعكاز . تعرف عليها ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تلجأ العديد من النساء إلى استخدام بذور الكتان كحل طبيعي وفعّال لتجديد شباب البشرة وإزالة التجاعيد، بالإضافة إلى تفتيح لون الجلد.
بذور الكتان
- المعروفة بخصائصها المذهلة في مجال العناية بالبشرة، تُستخدم في صنع سيروم طبيعي يُساهم في شد البشرة وتبييضها خلال فترة قصيرة. تعد هذه البذور حلاً مثالياً لمن يعانون من الاسمرار والتجاعيد حول مناطق العين والفم، حيث تعمل على تجعل مظهر الشخص أصغر بعشر سنوات.
- يتم تحضير سيروم بذور الكتان بمزج ملعقة كبيرة من بذور الكتان مع مواد طبيعية أخرى مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، أو زيت الجلسرين، بالإضافة إلى كوب من الماء وملعقة من جل الصبار. كما يُضاف إلى الخليط ورقتين من أوراق اللورا وكبسولة من الفيتامين E لتعزيز فاعليته.
- يُطهى الخليط على نار هادئة حتى يغلي ويثقل قوامه، وبعد أن يبرد يُصفى وتُضاف إليه المكونات الزيتية وجل الصبار. يخلط جيدًا ويُعبأ في زجاجة معقمة ليُحفظ في الثلاجة.
- للاستفادة من هذا السيروم، يُطبق على البشرة المغسولة والجافة، ويُترك لمدة ساعة قبل أن يغسل، ويُستخدم يوميًا لملاحظة النتائج بسرعة.
- يُعد استخدام هذا النوع من السيرومات الطبيعية خيارًا اقتصاديًا وآمنًا، وهو خالٍ من المواد الحافظة الضارة، مما يجعله مثاليًا للراغبين في الحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد والاسمرار بطريقة طبيعية وفعّالة.