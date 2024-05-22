انت الأن تتابع خبر نعمة غذائية متكاملة.. هذه الفاكهة تتحول إلى حامي سحري من السكري والقولون وتخفض الكولسترول عندما تنقع في الحليب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتوي فاكهة التين البرشومي، سواء كانت طازجة أو مجففة، على مجموعة غنية من المغذيات الضرورية لصحة الجسم، وفقًا لما أورده موقع "organicfacts" الطبي الأمريكي. يأتي هذا النوع من الفاكهة أصلاً من غرب آسيا، لكنه اليوم يُزرع في معظم مناطق العالم وفي جميع الفصول. تُعد شجرة التين جزءًا من عائلة التوت، وتمتاز ثمارها بأنها مصدر للعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A، B1، B2، بالإضافة إلى المعادن كالكالسيوم، الحديد، الفوسفور، المنغنيز، الصوديوم، البوتاسيوم والكلور.

من بين الفوائد الصحية الرئيسية للتين البرشومي

التي أشار إليها الخبراء، تبرز الوقاية من الإمساك بفضل احتوائه على الألياف، حيث تحتوي كل ثمرة على حوالي 5 جرامات من الألياف.

هذه الألياف

تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك كما تحد من حالات الإسهال وغيرها من المشاكل المعوية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الألياف في فقدان الوزن، رغم أن التين يحتوي على سعرات حرارية قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة خاصة مع الحليب.

كما يتميز التين البرشومي

بأليافه القابلة للذوبان مثل البكتين الذي يعمل على خفض مستويات الكولسترول في الجسم عن طريق التقاط الكولسترول الزائد ونقله خارج الجسم. يحتوي أيضًا على الفينول، وأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، التي تلعب دورًا في الوقاية من أمراض القلب التاجية، وتقليل المستويات العالية من الدهون الثلاثية، والتي هي عامل خطر لمختلف أمراض القلب.

بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية