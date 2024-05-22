انت الأن تتابع خبر كارثة عالمية واختفاء هذه الدولة من الخريطة بسبب زلزال مدمر ..ليلى عبد اللطيف تواصل توقعاتها المرعبة لـ 2024 ..! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في مقابلة عبر برنامج "أنا هيك" على قناة "الجديد" والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، عن مجموعة من التوقعات المثيرة للعام 2024.
ومن أبرز هذه التوقعات
- تنبأت عبد اللطيف بأن لبنان سيشهد تحولاً اقتصادياً مهماً وسيعود ليصبح دولة غنية خلال العام المذكور.
بالإضافة إلى ذلك
- توقعت عبد اللطيف أن تفتح عدة دول أجنبية أبواب الهجرة للبنانيين. كما ألمحت إلى أن فرنسا ستعلن حالة الطوارئ في العاصمة باريس نتيجة لحدث مؤسف، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا الحدث.
- فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، ذكرت العرافة أن دولة ما ستتعرض لزلزال عنيف بدرجة 10 على مقياس ريختر، مما سيجعل هذه الدولة تختفي إلى حد كبير من خريطة العالم. وفي سياق متصل، تنبأت بمقتل أو اغتيال ملياردير بارز في ظروف غامضة، مما سيثير فوضى إعلامية في أنحاء متفرقة من العالم.
- وأخيرًا، حذرت من مواجهة أحد البنوك الكبرى في العالم لفضيحة كبيرة ستؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية كبرى.
- هذه التوقعات تعكس الاهتمام الكبير بتوقعات عبد اللطيف، إلا أن الوقت وحده هو من سيكشف مدى صحة هذه التنبؤات. من الجدير بالذكر أن ليلى عبد اللطيف قد اشتهرت في السنوات السابقة بتوقعاتها التي تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور في الشرق الأوسط.