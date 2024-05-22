انت الأن تتابع خبر كارثة عالمية واختفاء هذه الدولة من الخريطة بسبب زلزال مدمر ..ليلى عبد اللطيف تواصل توقعاتها المرعبة لـ 2024 ..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في مقابلة عبر برنامج "أنا هيك" على قناة "الجديد" والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، عن مجموعة من التوقعات المثيرة للعام 2024.

ومن أبرز هذه التوقعات

تنبأت عبد اللطيف بأن لبنان سيشهد تحولاً اقتصادياً مهماً وسيعود ليصبح دولة غنية خلال العام المذكور.

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