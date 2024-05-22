انت الأن تتابع خبر فكرة روعة متخطرش على البال.. حطي الليمون في المياه المغليه وتعالي اقولك تعملي اية هتوفري وقتك وجهدك وهتعجبك كثير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -
تكشف طريقة جديدة وسريعة لتحضير مخلل الليمون، وهي طريقة لا تستغرق وقتاً طويلاً وتضيف نكهة مميزة إلى مائدتك. في هذه الوصفة المبتكرة، يتم استخدام المياه المغلية لإعداد الليمون المخلل بكل سهولة، إلى جانب مكونات بسيطة وشائعة تعزز من مذاقه الطيب.
أولاً
- تقوم ربة المنزل بوضع نصف كيلو من الليمون في وعاء مملوء بالماء المغلي، حيث يسلق لمدة ربع ساعة. بعد السلق، يتم تبريد الليمون تحت الماء الجاري ووضعه في برطمان محكم الغلق.
- أما المكونات اللازمة لتحضير محلول التخليل فتشمل 3 أكواب من الماء، 2 ملعقة كبيرة من السكر، ربع كوب من الخل، و4 ملاعق كبيرة من الملح، بالإضافة إلى 2 ملعقة من هريسة الشطة وقرون شطة حسب الرغبة. في وعاء منفصل، تمزج هذه المكونات جيداً حتى تتجانس.
- ثم يُصب المحلول فوق الليمون في البرطمان، مع التأكد من أن المحلول يغطي الليمون بأكمله. يمكن إضافة القليل من زيت الذرة على الوجه لحفاظ أفضل. هذا المخلل يكون جاهزاً للتقديم خلال يومين فقط، مما يوفر على ربة البيت الكثير من الوقت والجهد.
- هذه الطريقة تمثل ثورة في إعداد المخللات في المنزل، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي تحتلها ضمن تشكيلة المقبلات على السفرة العربية. وبفضل هذه الوصفة الفعالة والسريعة، أصبح إعداد مخلل الليمون أمراً لا يخلو من المتعة والنكهة الشهية.