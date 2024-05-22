انت الأن تتابع خبر الفلكية ليلى عبد اللطيف تعود من جديد بتوقع كارثي مرعب قبل عيد الأضحى وتحذر خذوا حذركم من الان وقتها لن ينفع الندم.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني مؤخرًا، عن توقعها لأحداث جلل قد تقع قبل حلول عيد الأضحى

مثيرة بذلك الجدل وسط المتابعين

وحذرت عبد اللطيف من تغييرات جذرية على المستوى الدولي، مشددة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتلك التحذيرات والبقاء على قدر عال من اليقظة والحذر.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن "سنشهد حدثًا غير متوقع يسبق العيد قد يكون له تأثير كبير عالميًا". هذه التصريحات لاقت اهتمامًا واسعًا نظرًا لسجلها المعروف بصحة بعض تنبؤاتها الماضية، مما زاد من القلق والفضول لدى الجمهور.

ومع ذلك