انت الأن تتابع خبر فاكهة الصيف المنعشة.. فوائد مذهلة للتين الشوكي لن تصدق ماسيحدث لجسمك عند تناوله!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد التين البلدي مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية الضرورية التي تسهم في تعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض. يحتوي هذا النوع من الفواكه على نسبة عالية من الألياف التي تلعب دوراً هاماً في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، مما يخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي.

علاوة على ذلك

يتميز التين البلدي بأنه يدعم صحة القلب عبر احتوائه على البوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية وكذلك يحسن من وظائف القلب.

كما يُسهم التين البلدي في تقوية العظام بفضل غناه بالكالسيوم وفيتامين K، ويعزز من قوة المناعة بفضل المحتوى العالي من فيتامين C الذي يعد مضاداً فعالاً للأكسدة، يقوي جهاز المناعة ويساعد في محاربة العدوى.

ليس هذا فحسب