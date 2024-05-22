عشبة مهداة من الوهاب لعبادة تعالج 40 مرض تخفض مستوى السكر بالدم و تحمي من الزهايمر وتقوي والعظام وغنية بالفوائد الصحية.!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر شجرة المورينجا، المعروفة عالمياً بلقب "الشجرة المعجزة"، موردًا طبيعيًا متعدد الاستعمالات وغنيًا بالفوائد الصحية،

استخدامات هذه الشجرة ليست حديثة

فقد كانت مستخدمة قديمًا في مصر القديمة للتحنيط وكمادة بديلة لزيت الزيتون.

تشمل استخدامات شجرة المورينجا

وخاصة الصنف المعروف باسم مورينجا أوليفيرا، العديد من الجوانب الطبية والغذائية. يمكن استهلاك أوراقها بطرق مختلفة؛ إما طازجة كالسلطة، مطبوخة كالسبانخ، أو مجففة ومستخدمة كتوابل. كما يمكن تحضيرها كشاي بغلي الأوراق في الماء.

من أبرز فوائد شجرة المورينجا

قدرتها على تعزيز صحة العظام. تحتوي أوراق الشجرة على كالسيوم عالي الامتصاص، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للوقاية من هشاشة العظام، وهو ما يفيد بشكل خاص النساء فوق سن الـ45. لا يساهم هذا الكالسيوم في الحد من أمراض العظام فحسب، بل يسرع أيضًا في شفاء الكسور ويعزز نمو الأسنان والعظام لدى الأطفال.

مع مرور الوقت

تزايد الاهتمام العالمي بشجرة المورينجا نظرًا لفوائدها الصحية العديدة، ما يعكس تاريخها الطويل وأهميتها المستمرة في كل من الطب التقليدي والحديث.تُسهم أوراق شجرة المورينجا بشكل كبير في العلاج الطبيعي لعدة مشكلات صحية، وذلك لاحتوائها على الحديد وفيتامين B12 الضروريين لتعزيز مستويات الهيموجلوبين وإنتاج الكريات الحمر في الدم، مما يساعد في مكافحة فقر الدم.

إضافة إلى ذلك

تلعب هذه الأوراق دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر والكولسترول في الدم من خلال التحسين في الحساسية للأنسولين والتحكم في إفرازه، وتُساهم أيضًا في خفض مستويات الكولسترول الضار ورفع الكولسترول الجيد، وهو ما يدعم صحة القلب ويحمي من الأمراض القلبية الوعائية.

ومن الفوائد الأخرى لأوراق المورينجا

أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، التي تعزز من الحركة وتقوية العظام والمفاصل، كما تساعد في التخفيف من أعراض النقرس والتهاب المفاصل.

تكمن قوة أوراق المورينجا

أيضًا في تعزيز قدرات جهاز المناعة بسبب غناها بالمغذيات الهامة، وهو ما يجعلها فعالة في معالجة والوقاية من الاضطرابات الصحية المتعددة. تُشير التقارير الصحفية إلى أن هذه الأوراق تُستخدم في علاج التهابات الكبد والجهاز البولي وزيادة إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات، وتوفير الراحة النفسية والتخفيف من التوتر.

بالإضافة إلى ذلك

تُستخدم أوراق المورينجا في تخفيف أعراض التهاب المثانة والبروستاتا، وفي تقوية جهاز المناعة ومكافحة البكتيريا الضارة، مما يعزز من الصحة العامة للجسم.

بناءً على ما سبق