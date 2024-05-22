انت الأن تتابع خبر “اهربوا الى بيت الله لتنجوا"..ليلى عبداللطيف تفجر عن مستقبل غامض لثلاث دول عربية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت التقارير الإعلامية أن العالم الفلكي ، المعروف بدقة توقعاته، قد تنبأ بسلسلة من الأحداث الكبرى لعام 2024، تشمل تطورات جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وزلزال في تركيا. خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة MTV اللبنانية، تحدث حايك عن سيناريوهات شديدة التأثير ستشكل جزءًا كبيرًا من الأحداث في الشرق الأوسط.

في تفاصيل توقعاته للوضع في فلسطين، ذكر حايك أن الفلسطينيين سينفذون عملية محكمة تزامناً مع عيد يهودي، واصفاً إياها بأنها ستكون ثورة شاملة تحت شعار "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وبحسب تصريحاته، ستسهم هذه الأحداث في تحريك الرأي العام العالمي وتذكيره بالتقسيمات التاريخية كما في حالة جدار برلين. كما توقع أن نتنياهو سيواجه تحديات أمنية وصحية كبيرة، وأن الأحداث المقبلة ستعيد إلى الأذهان لحظات تاريخية هامة من خلال أغاني محمد عساف وأعمال فصائل كتائب القسام.

وأشار حايك أيضاً إلى أن زلزالًا كبيرًا سيضرب تركيا، مما سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأثرها، وستظهر تأثيراته على مدى واسع بين البر والبحر. ولفت إلى أن هذه الكارثة الطبيعية ستكون بمثابة تذكير بأن القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة هي في نهاية المطاف أقل وطأة مقارنة بالكوارث الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها.

هذه التوقعات تأتي في سياق جهود حايك المستمرة في توقع الأحداث الكبرى في المنطقة والعالم، حيث تحظى بمتابعة كبيرة وتثير الاهتمام العام نظرًا لدقتها الملحوظة في السنوات السابقة.