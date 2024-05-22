معجزة عشبة ذكرت بالقرآن مرتين.. تفتت حصوات الكلى بسرعة البرق وتخفض السكرى والضغط بثواني..(متوفرة بكل بيت)

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رياض - احمد صلاح - يعمل الريحان، المُكرّم في القرآن الكريم والمعروف عالميًا بخصائصه العلاجية، على تحسين الصحة العامة بطرق متعددة وفقًا للبحوث الأخيرة.

تتضمن أنواعه الشهيرة الريحان الحلو

الليموني، والأيطالي. يساهم هذا النبات بشكل خاص في السيطرة على مرض السكري من خلال خفض مستويات السكر في الدم، تحسين وظائف الكبد، ودعم الجهاز الهضمي.

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