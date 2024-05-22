انت الأن تتابع خبر معجزة عشبة ذكرت بالقرآن مرتين.. تفتت حصوات الكلى بسرعة البرق وتخفض السكرى والضغط بثواني..(متوفرة بكل بيت) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعمل الريحان، المُكرّم في القرآن الكريم والمعروف عالميًا بخصائصه العلاجية، على تحسين الصحة العامة بطرق متعددة وفقًا للبحوث الأخيرة.
تتضمن أنواعه الشهيرة الريحان الحلو
- الليموني، والأيطالي. يساهم هذا النبات بشكل خاص في السيطرة على مرض السكري من خلال خفض مستويات السكر في الدم، تحسين وظائف الكبد، ودعم الجهاز الهضمي.
علاوة على ذلك
- تظهر الدراسات أن الريحان يساعد في إزالة حصى الكلى ويفيد في إدارة ضغط الدم المرتفع بالإضافة إلى دوره المؤثر في الهضم وقدرته على محاربة الالتهابات، ما يجعله مفيدًا بصفة خاصة في معالجة الأمراض المزمنة. زيت الريحان، من ناحية أخرى، يعتبر علاجًا فعّالًا لتحسين صحة البشرة، مكافحة حب الشباب، الترطيب، وحتى تفتيح البشرة.
- يُظهر كتاب "Healing Foods" أن الريحان يُعزز الجهاز الهضمي والنظام العصبي، ويسهم في تخفيف الصداع والأرق. كما أن الريحان يُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل، مما يساعد على الحفاظ على بشرة مشرقة وصحية. يمكن استخدام زيت الريحان بمفرده أو مزجه مع زيوت أخرى لزيادة فعاليته الصحية والجمالية، مما يزيد من شعبيته كعنصر طبيعي متعدد الاستخدامات في شتى المجالات الطبية والتجميلية.