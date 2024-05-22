"مش هتشتري من برا تاني.. كيكة الليمون المنعشة بطريقة تحضيرها في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم لا يقاوم!!

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رياض - احمد صلاح - تُقدّم كيكة الليمون كخيار مثالي لمحبي النكهات الحمضية، إذ تتميز بسهولة تحضيرها واعتمادها على مكونات اقتصادية ومتوفرة، كما أنها تحتوي على الليمون الغني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، مما يجعلها وجبة مفضلة للكبار والصغار على حد سواء.
فيما يلي توضيح لأهم مكونات الكيكة:
- - 3 كوب ونصف دقيق أبيض.
- - 4 بيضات.
- - ملعقتان من كل من البيكنج بودر والفانيليا.
- - رشة ملح وبرش ليمون.
- - ربع كوب عصير ليمون.
- - 3 أكواب إلا ربع من السكر.
- - ربع كوب كل من الزيت النباتي والزبدة المذابة.
لضمان نتائج مميزة، من الضروري اتباع خطوات التحضير بدقة، التي تشمل:
- 1. تحضير التزيين بخلط السكر وعصير الليمون والفانيليا على نار متوسطة حتى الحصول على خليط متجانس.
- 2. خفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم إضافة الزبدة والزيت وبرش الليمون.
- 3. إضافة الدقيق بالتدريج مع عصير الليمون وخلط المكونات جيداً.
- 4. صب الخليط في صينية مجهزة وخبزه على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.
- 5. بعد الخبز، يُزيّن بخليط السكر والليمون ويُقدم مع الشاي أو القهوة.
إضافةً إلى ذلك، يمكن تحضير كيكة الليمون بالقرفة باتباع الخطوات البسيطة، مستخدمة المكونات التالية:
- - كوب دقيق.
- - 1/2 كوب سكر وماء.
- - بيضة واحدة.
- - 1/4 كوب زيت ذرة.
- - ملعقة كبيرة خميرة.
- - عصير وبرش ليمونة.
- - قرفة مطحونة للزينة.
خطوات التحضير
- تشمل خفق البيض والسكر، إضافة عصير الليمون، الزيت، والماء، ثم الدقيق والخميرة بالتدريج، وأخيرًا الخبز بالفرن حتى تمام النضج وتزيينها بالقرفة.
- كيكة الليمون، سواء بالوصفة التقليدية أو بإضافة نكهات كالقرفة، تقدم متعة غنية بالمذاق الرائع والفوائد الصحية، مما يجعلها محبوبة في أوساط الكثير من العائلات حول العالم.