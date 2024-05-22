"مش هتشتري من برا تاني.. كيكة الليمون المنعشة بطريقة تحضيرها في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم لا يقاوم!!

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رياض - احمد صلاح - تُقدّم كيكة الليمون كخيار مثالي لمحبي النكهات الحمضية، إذ تتميز بسهولة تحضيرها واعتمادها على مكونات اقتصادية ومتوفرة، كما أنها تحتوي على الليمون الغني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، مما يجعلها وجبة مفضلة للكبار والصغار على حد سواء.



فيما يلي توضيح لأهم مكونات الكيكة:

- 3 كوب ونصف دقيق أبيض.

- 4 بيضات.

- ملعقتان من كل من البيكنج بودر والفانيليا.

- رشة ملح وبرش ليمون.

- ربع كوب عصير ليمون.

- 3 أكواب إلا ربع من السكر.

- ربع كوب كل من الزيت النباتي والزبدة المذابة.

لضمان نتائج مميزة، من الضروري اتباع خطوات التحضير بدقة، التي تشمل:

1. تحضير التزيين بخلط السكر وعصير الليمون والفانيليا على نار متوسطة حتى الحصول على خليط متجانس.

2. خفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم إضافة الزبدة والزيت وبرش الليمون.

3. إضافة الدقيق بالتدريج مع عصير الليمون وخلط المكونات جيداً.

4. صب الخليط في صينية مجهزة وخبزه على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

5. بعد الخبز، يُزيّن بخليط السكر والليمون ويُقدم مع الشاي أو القهوة.

إضافةً إلى ذلك، يمكن تحضير كيكة الليمون بالقرفة باتباع الخطوات البسيطة، مستخدمة المكونات التالية:

- كوب دقيق.

- 1/2 كوب سكر وماء.

- بيضة واحدة.

- 1/4 كوب زيت ذرة.

- ملعقة كبيرة خميرة.

- عصير وبرش ليمونة.

- قرفة مطحونة للزينة.

خطوات التحضير