فاكهه الفقراء سعرها رخيص تعالج الإمساك في دقائق وتقيك من الشيخوخة المبكرة والالتهابات وتمنع ارتفاع السكر بدم وتقوى النظر .!

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رياض - احمد صلاح - تبرز سوريا كمركز رئيسي لزراعة العنب، خصوصًا في مناطق السويداء، ريف حمص، طرطوس، واللاذقية، حيث تشتهر هذه المناطق بإنتاج أفضل أنواع العنب

. ويعد العنب واحدًا من الفواكه الصيفية المهمة التي تساهم في تعزيز طاقة الجسم وتقوية مناعته بفضل غناه بفيتامين سي، الذي يلعب دورًا محوريًا في مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

ووفقًا لما ذكره خبراء التغذية، يحتوي العنب بكل أصنافه وألوانه على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل الريسفيراتول ومركبات البوليفينول التي تشمل الكاتيكين واللوتين والزياكسانثين، مما يوفر فوائد صحية عديدة تشمل الوقاية من الشيخوخة المبكرة والالتهابات، بالأخص في الرئتين، وكذلك دورها في منع تجلط الدم.

أضاف الخبراء أن العنب يعزز أيضًا صحة القلب عبر تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم، الأمر الذي يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. يعتبر العنب الأسود مفيدًا بشكل خاص في التحكم بمستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، مما يساهم في الحماية ضد مرض السكري. بالإضافة إلى دوره في منع أنواع مختلفة من السرطان والمساعدة في الحفاظ على صحة العيون والبشرة ودعم نمو الشعر وتحسين الهضم والوقاية من الإمساك بفضل محتواه الغني بالألياف.

تكشف هذه المعلومات عن القيمة الكبيرة للعنب في تعزيز الصحة والوقاية من مختلف الأمراض، مما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي اليومي. تتجدد أهمية هذا النوع من الفواكه مع كل موسم، ما يؤكد على دور زراعة العنب في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي في المناطق الزراعية السورية.