انت الأن تتابع خبر حذرتكم للمرة المليون ولكنكم لا تستمعون.. ليلى عبداللطيف ترعب الجميع من شيء سيحدث في أخر أسبوع من مايو.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال بث مباشر من على قناتها على يوتيوب بأن العام 2024 سيكون حافلًا بالأحداث المؤسفة، متنبئة بوقوع كوارث طبيعية وأزمات إنسانية عالمية. وأوضحت أن الأشهر الأولى من العام القادم ستشهد زلزالًا مدمرًا يصل إلى 10 درجات على مقياس ريختر، دون أن تحدد المكان المتأثر بهذه الكارثة.

أضافت عبد اللطيف أن تركيا قد تواجه فيضانات شديدة تستدعي ما يتطلب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان حالة طوارئ وطنية. وفي أوروبا، توقعت وقوع عدة كوارث طبيعية في العام نفسه.

ولم تقتصر توقعات عبد اللطيف على الكوارث فقط، بل تحدثت عن إنجازات محتملة، مثل تحقيق السعودية لنجاحات رياضية بارزة واحتمالية ترشيح شخصية سعودية، لنيل جائزة نوبل للسلام على الأغلب ولي العهد، بفضل مبادرة للسلام في السودان.

أشارت أيضًا إلى تحديات داخلية في لبنان، تتضمن إغلاق المدارس وأزمات في مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدة ضرورة تدخل محمد الحوت، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط لمعالجتها. كما تحدثت عن عودة المهاجرين إلى لبنان ومبادرات لبناء شبكة استثمارية، مع التحذير من أمطار وعواصف شديدة.

في السياسة اللبنانية، تنبأت بانقسامات داخلية واستياء قد يؤدي إلى اعتكاف البطريرك الراعي، وتوقعت لقاءً بين حسن نصر الله وقيادة خليجية في دولة إسلامية بارزة.

وفي نهاية توقعاتها، حذرت من تدهور الوضع العالمي بسبب الجوع وسوء التغذية، متوقعة أن تأثر الكوارث الطبيعية بدول مثل أفغانستان، غانا والسودان بشكل خاص، وأن ترفع مستويات الوفيات العالمية نتيجة لشتاء قاس ومخاطر طبيعية غير مسبوقة.